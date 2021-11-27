Киев, , 20:25 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пообещал изучить вопрос о запрете на въезд в страну гражданам России. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Зеленский Цитата из к/ф «Слуга народа 3». реж Алексей Кирющенко. 2019. Украина

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Реакция последовала в ответ на соответствующую петицию, размещенную на сайте президента Украины.

«Введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Российской Федерацией требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в частности с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений», — отмечается в заявлении главы государства.

Документ был направлен премьер-министр страны Денису Шмыгалю, секретарю совета нацбезопасности и обороны Алексею Данилову, а также главе СБУ Ивану Баканову. Зеленский поручил проанализировать визовый режим между Украиной и Россией на предмет обеспечения безопасности страны.