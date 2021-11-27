Орел, , 20:16 — REGNUM Уголовное дело по статье о получении взятки возбуждено следственными органами СК России по Орловской области в отношении главного специалиста управления капитального строительства города Орла, а также в отношении должностных лиц данного управления, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Коргин 27 ноября. Дело возбуждено на основании материалов областного УФСБ.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, подозреваемый, действуя в группе лиц с другими должностными лицами муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Орла» 26 ноября 2021 года лично получил от жителя Москвы — представителя подрядчика взятку в размере 650 тыс. рублей за подписание актов выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в Северном и Железнодорожном районах города Орла.

Подозреваемый задержан, полученные деньги у него изъяты. В настоящее время устанавливаются иные лица, причастные к совершению преступления.