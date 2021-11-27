Орел, 27 ноября, 2021, 20:16 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье о получении взятки возбуждено следственными органами СК России по Орловской области в отношении главного специалиста управления капитального строительства города Орла, а также в отношении должностных лиц данного управления, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Коргин 27 ноября. Дело возбуждено на основании материалов областного УФСБ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По версии следствия, подозреваемый, действуя в группе лиц с другими должностными лицами муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Орла» 26 ноября 2021 года лично получил от жителя Москвы — представителя подрядчика взятку в размере 650 тыс. рублей за подписание актов выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в Северном и Железнодорожном районах города Орла.

Подозреваемый задержан, полученные деньги у него изъяты. В настоящее время устанавливаются иные лица, причастные к совершению преступления.