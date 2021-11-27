Анкара, 27 ноября, 2021, 20:14 — ИА Регнум. На вооружение военно-воздушных сил (ВВС) Казахстана в ближайшем будущем поступят турецкие беспилотники ANKA. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

По последним данным, соответствующий контракт, сумма которого пока не разглашается, подписали предприятие «Казспецэкспорт» и турецкая аэрокосмическая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ).

Ожидается, что три единицы БПЛА ANKA получат ВВС Казахстана до 2023 года.

Напомним, беспилотный летательный аппарат, дальность действия которого составляет до 250 км, способен перевозить 350 кг груза.