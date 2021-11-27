Берёзовский, Свердловская область, , 20:01 — REGNUM В Берёзовском Свердловской области прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки по факту ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали два пассажира, в том числе и ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, юного пассажира госпитализировали с переломом левой ключицы и ушибленной раной головы. А женщина 1974 года рождения попала в больницу с ушибом почек.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 26 ноября на пересечении Берёзовского тракта и улицы Горького. Грузовик «МАЗ» врезался в движущийся впереди автобус «ПАЗ».

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