Москва, , 19:57 — REGNUM В КПРФ надеются на возбуждение уголовного дела в отношении главы «Роснано» Анатолия Чубайса, передает корреспондент ИА REGNUM 27 ноября.

Офис «Роснано»

«Где уголовное дело в отношении Чубайса и его приспешников? Где грозные речи господина Краснова (генеральный прокурор Игорь Краснов — ред.)? Неужели все «слуги государевы» попрятались по норам? Боюсь, что да», — отметила депутат Госдумы Нина Останина в телеграм-канале.

Ей сложно объяснить то, что генеральная прокуратура, Следственный комитет и прочие ведомства «в упор не видят»: государство вложило в чубайсовское «Роснано» 404 млрд рублей практически без малейшего эффекта.

По данным СМИ, на сегодняшний день госкорпорация влезла в долги на 71 млрд рублей, из которых 53,7 млрд обеспечены госгарантиями, то есть деньгами граждан, отметила парламентарий.

«Еще раз подчеркну: речь идет о государственных, народных деньгах! И где же столь принципиальные в «деле лося» правоохранители?!» — задает Останина вопросы.

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