Ашхабад, 27 ноября, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который 27 ноября прибыл в Ашхабад, наградили государственной наградой Туркмении. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщает Anadolu Ajansı.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Бердымухамедов (глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов) наградил президента Эрдогана государственной наградой Туркмении», — говорится в публикации.

Отмечается, что лидеры двух стран ранее подписали совместное заявление из девяти пунктов.

Как передавало ИА REGNUM, 27 ноября глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Туркмению с официальным визитом.

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