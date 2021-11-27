Эстерсунд, Швеция, 27 ноября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял седьмое место в индивидуальной гонке на 20 км на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

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Золотую медаль завоевал норвежец Стурла Легрейд. Серебро досталось его соотечественнику Тарьею Бё. Бронзу завоевал француз Симон Детьё.

Латыпов перепутал финишный коридор в конце гонки, из-за чего российскому спортсмену пришлось финишировать с серьёзной потерей времени.