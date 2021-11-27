Нью-Йорк, США, , 19:22 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал проведение трехсторонней встречи России, Азербайджана и Армении на высшем уровне, заявил заместитель официального представителя Гутерриша Фархан Хак.

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«Генеральный секретарь ООН приветствует трехстороннюю встречу 26 ноября между премьер-министром Армении (Николом Пашиняном), президентом Азербайджана (Ильхамом Алиевым) и президентом Российской Федерации (Владимиром Путиным)», — сказал Хак.

Он добавил, что Гуттереш с удовлетворением отметил роль России в содействии продолжению контактов и диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, совместное заявление подписали по итогам переговоров в Сочи 26 ноября российский президент Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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