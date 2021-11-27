Донецк, , 19:07 — REGNUM На позиции украинских военных к северо-востоку от Горловки прибыли две снайперские пары. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил 27 ноября заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, ссылаясь на данные разведки ДНР.

Э.А. Басурин Andrew Butko

«26 ноября в зоне ответственности 30 отдельной механизированной бригады (ВСУ) на передовые позиции в районе населенного пункта Новолуганское отмечено прибытие двух снайперских пар», — сказал Басурин.

Как передавало ИА REGNUM, 25 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что вооружённые силы Украины ведут наступательные действия в ряде районов Донбасса. По ее словам, на это указывают отчёты.