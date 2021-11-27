Киев, 27 ноября, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Украинский писатель и философ Петр Кралюк в статье в газете «День» назвал мифом утверждение о том, что Волга — русская река, а также заявил о правах украинцев на Поволжье.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, в Средневековье эти земли принадлежали тюркским кочевникам, а в состав России вошли при правлении Ивана Грозного. При этом он указал на немалую роль украинцев в освоении Поволжья.

«Этот регион был степным, как и степи Северного Причерноморья, которые заселил украинский народ. Поэтому для украинцев поволжские степи оказались как бы «своими», — пишет Кралюк.

Как пишет Кралюк, в Поволжье украинцы появились в середине XVII века — спустя сто лет после присоединения этой территории к России.

Он также указал, что украинцы мигрировали в Поволжье из-за притеснений на Гетманщине и Слобожанщине. Также писатель напомнил о восстании под предводительством Емельяна Пугачева, приписав главную роль в нем своим соплеменникам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кралюк назвал пять территорий России украинскими землями. По его словам, речь идет о Стародубщине и Восточной Слобожанщине. Как отметил в своих статьях Кралюк, отделение этих земель привело к тому, что украинцы оказались за пределами своей родины.

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