Ашхабад, , 18:33 — REGNUM За активное сотрудничество с Туркменией выступает Турция. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 27 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым в Ашхабаде.

Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

По его словам, первой страной, признавшей независимость Туркмении и открывшей посольство в Ашхабаде, была именно Турция. Эрдоган добавил, что активную поддержку статусу нейтралитета Туркмении продолжит официальная Анкара.

«Мы (власти Турции — прим. ИА REGNUM) также приветствуем признание за братской Туркменией статуса наблюдателя в Организации тюркских государств», — сказал глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Туркмению 27 ноября.