Москва, 27 ноября 2021, 18:07 — REGNUM Западные страны стараются «помогать» Белоруссии путём раскачивания внутриполитической ситуации в этой стране., считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, глава Евросовета Шарль Мишель обещал выделить €53 млн на поддержку так называемого мирного перехода власти в Белоруссии, а Германия — €21 млн «на развитие гражданского общества в стране».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты, используя Польшу, Прибалтийские республики, Украину и миграционный кризис на границе Белоруссии, хотят развязать здесь войну.
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