Москва, 27 ноября, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Западные страны стараются «помогать» Белоруссии путём раскачивания внутриполитической ситуации в этой стране, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Сомнений нет: помогать белорусскому народу заграница собирается традиционным способом: не инвестируя в экономику, а раскачивая страну изнутри», — написала Захарова в Facebook.

По ее словам, глава Евросовета Шарль Мишель обещал выделить €53 млн на поддержку так называемого мирного перехода власти в Белоруссии, а Германия — €21 млн «на развитие гражданского общества в стране».

«Знаем такой метод помощи. Помним», — заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты, используя Польшу, Прибалтийские республики, Украину и миграционный кризис на границе Белоруссии, хотят развязать здесь войну.

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