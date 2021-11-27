Москва, , 17:43 — REGNUM Игрок молодежного хоккейного клуба (МХК) «Динамо» (Москва) Валентин Родионов, который 21 ноября потерял сознания во время матча с ЦСКА, умер в реанимации. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба столичной команды.

Траур

Трагический инцидент произошел во время матча Открытого первенства Москвы.

«Валентин (защитник бело-голубых Валентин Родионов) был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован, — говорится в сообщении. — На протяжении шести дней врачи боролись за жизнь воспитанника … Сегодня Валентина не стало…«

Отмечается, что искренние соболезнования родным и близким Валентина выразили представители хоккейного клуба «Динамо».