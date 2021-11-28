Москва, , 05:00 — REGNUM Законопроект об отмене обязательного единого государственного экзамена (ЕГЭ) намерены внести в Госдуму в ближайшее время депутаты фракции ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил депутат Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Конечно, должна быть альтернатива единому госэкзамену. В ближайшее время фракция ЛДПР внесет соответствующий законопроект», — сказал Чернышов.

Он обратил внимание на лазейки вокруг сдачи ЕГЭ.

«Когда есть, с одной стороны, коррупциогенные олимпиады для школьников, по которым может любой поступить, взяв себе в репетиторы декана того или иного факультета, и просто в какой-то вуз таким образом через внутренние олимпиады пройти, это непорядок, и здесь большой непорядок», — привел аргументы парламентарий.

Он также обратил внимание на то, что отмена ЕГЭ включена в программы нескольких парламентских партий.

Ранее о необходимости отменить ЕГЭ заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Вместе с тем в Рособрнадзоре сообщили, что конкретных предложений они не услышали.

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