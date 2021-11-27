Лондон, 27 ноября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Два случая заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» выявили в Великобритании. Об этом, как сообщает Sky News, заявил британский министр здравоохранения Саджид Джавид журналистам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты — все новости»

«Эти два случая связаны», — отметил он.

Глава минздрава Великобритании добавил, что зараженные новым штаммом коронавируса пациенты изолированы.

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября британский министр здравоохранения Саджид Джавид сообщил, что Британия стала первой в мире страной, одобрившей применение молнупиравира для лечения COVID-19.