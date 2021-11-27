Москва, , 17:26 — REGNUM Геостратегические друзья для России сегодня — батюшка-газ и матушка-нефть. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вот Украина, к примеру. Уже Тимошенко призналась, что Украина стоит на коленях перед Россией. Очень просто — мы просто вводим экономические санкции, мы работаем с нашим газом. И они, так или иначе, преклонят свою голову, потому что батюшка-газ и матушка-нефть для России сегодня — это те геостратегические друзья, как армия и флот, которые были раньше», — заявил Чернышов.

В этой связи парламентарий считает, что «стоит бояться, не стоит пугаться, нужно идти четко и ответственно в нашей внешней политике, реагируя своевременно на все те вызовы, которые есть».

Депутат Верховной рады, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко резко раскритиковала энергетическую политику нынешних властей.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает возможным введение санкций против России из-за проблемы с мигрантами на границе с Белоруссией, ситуации в Молдавии и конфликта на Украине, а также энергетического кризиса в Европе и подорожания квот на выбросы парникового газа.