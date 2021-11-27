Минск, 27 ноября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. В Белоруссии общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1696 и достигло 650 168. Об этом БЕЛТА сообщили 27 ноября в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 650 168 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 5041.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 636 653 человека и что всего в стране было проведено 10 342 898 тестов на SARS-CoV-2.

Напомним, сутками ранее в Белоруссии выявили более 1,7 тыс. носителей SARS-CoV-2.