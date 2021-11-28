Москва, , 10:12 — REGNUM Без Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно было бы обойтись в пандемию коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ).

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«Мы не раз слышали: ах, что бы мы делали без Фонда национального благосостояния в 2020 году, когда одновременно была и пандемия, и упали цены на нефть. Отвечаю: делали бы ровно то же самое, что и делали», — сказал Смолин.

«Напоминаю, в 2020 году Фонд национального благосостояния вообще не использовался, все дополнительные расходы бюджета были получены за счёт увеличения заимствований, соответственно государственного долга. Так что 2020 год доказал как раз обратное: без фонда можно было бы обойтись», — отметил парламентарий.

При этом Смолин подчеркнул, что не предлагает ликвидировать ФНБ.

«То, что я говорю, это не моя личная точка зрения, это позиция ведущих российских экономистов, которую я слышу, будучи членом президиума Вольного экономического общества (ВЭО). Довожу до вашего сведения мнение этих экономистов: при стагнирующей экономике и падающем уровне жизни складывать деньги в кубышку означает обеспечивать продолжение стагнации и создавать угрозу безнадёжного отставания России от мировой экономики. Надеюсь, что экономисты ошибутся, но не факт», — сказал Смолин.

Фонд национального благосостояния выполняет важную функцию стабилизации курса рубля, поэтому финансирование из ФНБ текущих расходов бюджета не всегда оправдано, объяснил ранее глава Минфина Антон Силуанов.

Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс, в соответствии с которыми становится постоянным право правительства РФ использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх объема, заложенного в федеральном бюджете (в размере до 1% ВВП), если цены на нефть упали ниже базового уровня.

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