Москва, 28 ноября, 2021, 00:10 — ИА Регнум. С долголетием в России хуже, чем с благосостоянием. Как передает ИА REGNUM корреспондент, об этом заявил депутат Госдумы Олег Смолин.

Nut1917 Олег Смолин

«Ситуация с долголетием в России хуже, чем с благосостоянием. Согласно указу президента № 204 мы должны были в 2030 году жить 80 лет, теперь согласно указу 474 должны жить 78 лет», — сказал Смолин.

Он напомнил, что когда повышали пенсионный возраст, людям говорили, что все будем жить долго, а денег у государства не хватает.

«Теперь денег куры не клюют, а жить будем по грустной формуле Николая Вавилова — плохо, но недолго», — констатировал парламентарий.

Он также привел статистику по продолжительности жизни.

«Как видим, ещё до пандемии в одном случае по долголетию мы были на 85-м месте, а по другой методике на 118-м. Учитывая, что сейчас Россия занимает 3-е место в мире по смертности от COVID-19 и его последствий, показатели, скорее всего, ухудшатся», — рассуждает депутат.

При этом он напомнил данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по расходам на медицину.

«Согласно этим данным, мы переместились с 91-го места в 2013 году на 120-е место в 2017 году, и при этом эффективность российской системы здравоохранения, по мнению ВОЗ, улучшилась — со 130-го места на 65-е. Нельзя не поклониться российским врачам за то, что они работают в любой ситуации», — подчеркнул Смолин.

Читайте также:Госдума устанавливает 22-летний срок выплаты накопительной части пенсии

Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определяется на основании статистических данных о количестве и продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет.