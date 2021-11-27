Вашингтон, 27 ноября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Игру капитана хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина против «Флориды Пантерз» (4:3) в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) прокомментировал главный тренер столичного клуба Питер Лавиолетт.

Michael Miller Александр Овечкин

«Он (Александр Овечкин — прим. ИА REGNUM) был великолепен, — сказал Лавиолетт, заявление которого обнародовано на сайте «Кэпиталз». — Вся их тройка играла превосходно».

По его словам, Евгений Кузнецов также сыграл «большую роль» в этом матче, а Овечкин действовал привычным «образом и создал кучу моментов в атаке».

Как передавало ИА REGNUM, ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил в матче НХЛ с командой «Флорида Пантерз» хет-трик.