В Госдуме вспомнили, как боролись с бедностью
Москва, 27 ноября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Официальная статистика российской бедности имеет мало общего с действительностью. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ).
«Насколько помню, ни один депутат не сумел прожить на российский прожиточный минимум больше недели. Исключение — Николай Бондаренко, который прожил месяц, но похудел на 7 килограммов», — отметил Смолин.
Согласно опросу ВЦИОМ, 10% граждан России не имеют денег на еду, ещё примерно 29% — на одежду, это есть реальный уровень бедности, серьезные социологи оценили его до начала пандемии в 38−39%, говорит парламентарий. Сейчас он явно больше, добавил депутат.
«Если же исходить из минимального потребительского бюджета, то он по данным Минтруда составляет 31 тыс., по данным Федерации независимых профсоюзов — 43 тыс. 600 рублей. И тогда уровень бедности окажется гораздо больше. Напоминаю, ФНПР требует, чтобы мы поэтапно приближали «минималку» к минимальному потребительскому бюджету», — отметил Смолин.
Он напомнил, что депутаты фракции КПРФ предлагали поднять минимальную зарплату до 25 тыс. рублей.
«Нас, конечно, объявили популистами, однако эта цифра полностью совпадает с предложениями крупнейших российских экономистов», — рассуждает парламентарий.
Кроме того, Смолин напомнил программные обещания «Единой России».
«Кстати, я напомню, что согласно программе «Россия-2020», с которой партия «Единая Россия» шла на выборы 2011 года, в 2020 году наша средняя зарплата должна была составить около 2 тыс. 700 долларов, но не менее 150 тыс. рублей. Мы — за. Двумя руками. Но на самом деле в 2020 году средняя зарплата — 51 тыс., или 700 долларов. Коллеги, в таком случае, где же популизм?» — задает вопрос Смолин.
Правительство России утвердило новые правила определения границ бедности в целом по России и отдельно по каждому субъекту РФ. Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным 26 ноября.