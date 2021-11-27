Москва, 27 ноября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Официальная статистика российской бедности имеет мало общего с действительностью. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ).

Nut1917 Олег Смолин

«Насколько помню, ни один депутат не сумел прожить на российский прожиточный минимум больше недели. Исключение — Николай Бондаренко, который прожил месяц, но похудел на 7 килограммов», — отметил Смолин.

Согласно опросу ВЦИОМ, 10% граждан России не имеют денег на еду, ещё примерно 29% — на одежду, это есть реальный уровень бедности, серьезные социологи оценили его до начала пандемии в 38−39%, говорит парламентарий. Сейчас он явно больше, добавил депутат.

«Если же исходить из минимального потребительского бюджета, то он по данным Минтруда составляет 31 тыс., по данным Федерации независимых профсоюзов — 43 тыс. 600 рублей. И тогда уровень бедности окажется гораздо больше. Напоминаю, ФНПР требует, чтобы мы поэтапно приближали «минималку» к минимальному потребительскому бюджету», — отметил Смолин.

Он напомнил, что депутаты фракции КПРФ предлагали поднять минимальную зарплату до 25 тыс. рублей.

«Нас, конечно, объявили популистами, однако эта цифра полностью совпадает с предложениями крупнейших российских экономистов», — рассуждает парламентарий.

Кроме того, Смолин напомнил программные обещания «Единой России».

«Кстати, я напомню, что согласно программе «Россия-2020», с которой партия «Единая Россия» шла на выборы 2011 года, в 2020 году наша средняя зарплата должна была составить около 2 тыс. 700 долларов, но не менее 150 тыс. рублей. Мы — за. Двумя руками. Но на самом деле в 2020 году средняя зарплата — 51 тыс., или 700 долларов. Коллеги, в таком случае, где же популизм?» — задает вопрос Смолин.

Правительство России утвердило новые правила определения границ бедности в целом по России и отдельно по каждому субъекту РФ. Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным 26 ноября.