Москва, 27 ноября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Психические расстройства могут возникать у пациентов, переболевших COVID-19. Об этом рассказал главный внештатный психиатр Москвы, главврач ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ» Георгий Костюк в интервью RT.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен — все новости»

По его словам, можно выделить несколько фаз в течении этих расстройств.

«Во-первых, во время самого инфекционного заболевания, когда возникают токсическая нагрузка, гипоксия, ряд аутоиммунных процессов, — всё это может вызвать изменения психического состояния», — сказал Костюк.

По его словам, довольно тяжёлые расстройства, с помрачением сознания, возможны у пациентов в этот момент.

Костюк также добавил, что психиатры наблюдали вторую фазу у пациентов при выходе из заболевания. По словам специалиста, выход из заболевания всегда сопровождается определённой слабостью, которая связана с токсической нагрузкой на нервную систему.

«Именно мозг (у пациентов) тяжелее всего восстанавливается, — сказал главный внештатный психиатр Москвы. — Пациенты даже придумали для этого состояния термин «ковидный туман».