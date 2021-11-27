Анкара, 27 ноября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Турции умер турист из России, у которого был обнаружен коронавирус и который более полутора месяцев находился в больнице в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«К сожалению, он умер», — сообщили в генконсульстве.

Ранее сообщалось, что у жителя Башкирии во время отпуска в Турции обнаружили коронавирус и серьёзное поражение лёгких. В итоге 44-летнего гражданина РФ ввели в искусственную кому.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Турции подало заявление в Агентство по лекарственным средствам республики на одобрение экстренного применения национальной вакцины от COVID-19 Turkovac.

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