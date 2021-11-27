Москва, , 16:32 — REGNUM В России утвержден механизм определения нового показателя благосостояния граждан — «границы бедности» сообщает пресс-служба Министерства труда.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

«При расчете показателя «уровень бедности» вместо прожиточного минимума, который сейчас устанавливается в зависимости от медианного дохода, будет использоваться новый показатель — «граница бедности», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что начальный показатель границы устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума (ПМ) на основе потребительской корзины — это ПМ за IV квартал 2020 года, который на основе инфляции будет ежеквартально увеличиваться.

В Минтруда предполагают, что в общем в России «границу бедности» будут устанавливать каждый квартал, тогда как региональный показатель будет рассчитываться ежегодно.

Соответствующие нововведения связаны с переходом на новую модель расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

Отмечается, что с введением нового показателя появится возможность сопоставить данные об уровне бедности в прошлом «с нынешними замерами и будущими оценками».

Новое значение не отразится на мерах социальной поддержки — для этого, как и раньше, будут использовать прожиточный минимум, подчеркнули в министерстве.