В России утвердили порядок определения «границы бедности»
Москва, 27 ноября, 2021, 16:32 — ИА Регнум. В России утвержден механизм определения нового показателя благосостояния граждан — «границы бедности», сообщает пресс-служба Министерства труда.
В ведомстве уточнили, что начальный показатель границы устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума (ПМ) на основе потребительской корзины — это ПМ за IV квартал 2020 года, который на основе инфляции будет ежеквартально увеличиваться.
В Минтруда предполагают, что в общем в России «границу бедности» будут устанавливать каждый квартал, тогда как региональный показатель будет рассчитываться ежегодно.
Соответствующие нововведения связаны с переходом на новую модель расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.
Отмечается, что с введением нового показателя появится возможность сопоставить данные об уровне бедности в прошлом «с нынешними замерами и будущими оценками».
Новое значение не отразится на мерах социальной поддержки — для этого, как и раньше, будут использовать прожиточный минимум, подчеркнули в министерстве.