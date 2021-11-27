Ханты-Мансийск, 27 ноября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске подошёл к концу первый день итогового этапа первого Всероссийского конкурса «Студент года. Медики» Российского Союза Молодежи. Участники выступили со своими презентациями, сообщает пресс-служба РСМ.

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Итоги всего конкурса будут подведены 29 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс является специальным открытым треком Российской национальной премии «Студент года» — совместного проекта Российского Союза Молодежи и президентской платформы «Россия — страна возможностей», реализующегося в рамках Года науки и технологий. Участниками финала в Югре стали 100 студентов из 24 регионов России. Заместитель председателя правительства РФ и сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко отмечает, что в Год науки и технологий национальная премия «Студент года» впервые включила в программу проведение медицинского трека. И активнее всех в отборе проявили себя студенты из Москвы, Чечни и Татарии. Среди специальностей в лидерах оказались «лечебное дело», «педиатрия» и «стоматология».

В финале конкурса студенты из разных регионов России имеют возможность обменяться опытом, а также заявить о своих достижениях. Кроме того, они примут участие в решении ситуационных задач и в деловой игре.

Председатель РСМ и член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий отмечает, что медицина всегда была довольно популярной профессиональной сферой, но в данный момент объективно переживает особый всплеск интереса. Специальности, которые так или иначе связаны с сохранением здоровья человека, сейчас выходят в лидеры. Отсюда и закономерный вопрос — чем дополнить образовательную программу для того, чтобы выпускник был конкурентоспособен. И в связи с этим премию «Студент года. Медики» он считает отличной площадкой для участников, чтобы получить ценный опыт и обратную связь от экспертов, протестировать свои навыки самопрезентации, коммуникации, работы в команде, креативности.

«Кроме того, это хороший повод через истории наших участников в очередной раз напомнить, какую нагрузку сейчас испытывает отрасль и студенты, в том числе. Будущие медики стали очень активными и крайне ценными участниками общественной жизни страны, всероссийских добровольческих проектов и акций. Рядом со старшими коллегами они работают в перегруженных больницах и поликлиниках, помогают нуждающимся в рамках акции #МыВместе. Волонтеры-медики создают комфортные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это только первый сезон медицинского трека в рамках национальной премии «Студент года», но я уже уверен в его успехе», — сказал Павел Красноруцкий.

Заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков отметил, что эта платформа не первый год организует в медицине кадровые конкурсы. По его словам, успешно зарекомендовал себя трек «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России», специализации олимпиады «Я — профессионал» и номинация «Мое здоровье» проекта «Моя страна — моя Россия». Сериков также добавил, что важным элементом становления профессионала в медицинской сфере являются не только профессиональные навыки, но и надпрофессиональные компетенции, которые оцениваются в конкурсе «Студент года. Медики». Экспертами и наставниками участников стали ведущие специалисты, занимающиеся медициной в России.

«Это представители научно-медицинских организаций и профильных ведомств, общественных организаций, которые поддерживают талантливую молодежь и развивают добровольчество в сфере здравоохранения, а также медийные личности и ученые. Уверен, участники конкурса получат новые знания и навыки, а общение с такими профессионалами будет для них полезно и интересно», — сказал Сериков.

Замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа Всеволод Кольцов отмечает, что человечество с древних времён нуждалось в помощи медиков. И текущая ситуация в очередной раз доказала особую роль и особый статус медицинского работника. Санитары, врачи и медсёстры стали на пути распространения новой коронавирусной инфекции надёжным заслоном.

«В Югре всегда уделялось особое внимание развитию здравоохранения. Мы исходим из того, что здравоохранение —это лицо и репутация власти. И мне очень приятно, что Ханты-Мансийский автономный округ — Югра стал тем субъектом нашей страны, который принимает первый конкурс «Студент года. Медики», — сказал Кольцов.