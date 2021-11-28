Москва, , 07:30 — REGNUM Единый государственный экзамен должны проводить частные, негосударственные компании. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Максим Гулин («Новые люди»).

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

«По самой системе аттестации. Её должны проводить негосударственные, независимые компании, чтобы результаты принадлежали непосредственно ученику и его родителям», — сказал Гулин.

Депутаты фракции также предлагают запретить для оценки учителей и школ оценки учеников за ЕГЭ.

В целом, по убеждению Гулина, отказываться от ЕГЭ не следует, однако сам экзамен нуждается в модификации.

«Нужно не отменять ЕГЭ, а нужно его реформировать. Сейчас ЕГЭ для многих ребят это возможность поступить в ведущие вузы страны. Зачем нам возвращаться к советской системе образования? Там была такая возможность только у 15% детей. Сейчас она есть больше чем у половины», — сказал парламентарий.

Прежде всего, ЕГЭ должен стать добровольным. Также, считает депутат, у учеников должна быть возможность пересдать экзамен.

Но самое главное, по мнению Гулина, у молодых людей следует развивать компетенции XXI века, а это предпринимательские компетенции.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил отказаться от ЕГЭ, так как это пытка для молодых людей.

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