Москва, 28 ноября, 2021, 07:30 — ИА Регнум. Единый государственный экзамен должны проводить частные, негосударственные компании. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Максим Гулин («Новые люди»).

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«По самой системе аттестации. Её должны проводить негосударственные, независимые компании, чтобы результаты принадлежали непосредственно ученику и его родителям», — сказал Гулин.

Депутаты фракции также предлагают запретить для оценки учителей и школ оценки учеников за ЕГЭ.

В целом, по убеждению Гулина, отказываться от ЕГЭ не следует, однако сам экзамен нуждается в модификации.

«Нужно не отменять ЕГЭ, а нужно его реформировать. Сейчас ЕГЭ для многих ребят это возможность поступить в ведущие вузы страны. Зачем нам возвращаться к советской системе образования? Там была такая возможность только у 15% детей. Сейчас она есть больше чем у половины», — сказал парламентарий.

Прежде всего, ЕГЭ должен стать добровольным. Также, считает депутат, у учеников должна быть возможность пересдать экзамен.

Но самое главное, по мнению Гулина, у молодых людей следует развивать компетенции XXI века, а это предпринимательские компетенции.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил отказаться от ЕГЭ, так как это пытка для молодых людей.