Нью-Дели, , 16:19 — REGNUM В заливе Кач у побережья штата Гуджарат на западе Индии столкнулись нефтеналивной танкер Aviator и контейнеровоз Atlantic Grace, сообщила газета The Times of India со ссылкой на власти штата.

Танкер U.S. Coast Guard

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 27 ноября. В результате столкновения жертв и пострадавших нет.

Из корпуса получившего повреждения танкера в акваторию залива выливается нефть.

Как сообщало ИА REGNUM, как минимум один человек погиб в результате столкновения двух судов на востоке Китая.

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