Екатеринбург, , 16:18 — REGNUM Футбольный клуб «Урал» на своем поле сыграл вничью с «Сочи» в матче шестнадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 1:1.

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В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Рафал Аугустыняк. У гостей мяч забил Кристиан Нобоа.

Отметим, что после шестнадцати матчей в чемпионате России «Сочи» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Футболисты «Урала», в активе которых 13 баллов, находятся на четырнадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 21 ноября московский ЦСКА не смог обыграть подмосковные «Химки» в домашнем матче пятнадцатого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на «ВЭБ-Арене» в Москве и завершилась со счетом 0:0.