Москва, , 02:12 — REGNUM Конфискацию не только транспортного средства, но и иного имущества в качестве наказания за опасное, агрессивное вождение предложил ввести депутат Госдумы Олег Нилов (СРЗП).

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ответственность должна быть, прежде всего, материальная, настолько болезненная для них, чтобы просто один, два, три примера ‑ и все остальные пересели на такси. Значит, конфискация автомобиля — это раз, компенсация вреда жертвам этих преступлений, не только имущественного вреда, а здоровья — это два», — сказал Нилов.

Парламентарий обратил внимание на то, что «государство лечит, а потом реабилитирует и содержит, возможно, инвалидов, которых огромное количество оставляют такие гонщики».

По его убеждению, наказывать нарушителей следует «полным рублём».

«Это миллионы, миллионы рублей, да, плюс моральный ущерб, плюс, и так далее. Нет денег — конфискация имущества, ещё раз говорю, не только автомобиля, — всё, что есть, надо отбирать», — предложил Нилов.

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В Госдуме объявили о подготовке законопроекта об уголовном наказании за опасное вождение. Санкции будут предусматривать также конфискацию транспортного средства.

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