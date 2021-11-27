27 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что президент США Джо Байден прокомментировал слухи о возможном государственном перевороте на Украине.

Мирослава Романенко, , 18:22 — REGNUM Президент США Джо Байден прокомментировал слухи о возможном государственном перевороте на Украине. Соответствующее заявление он сделал 26 ноября на брифинге в Белом доме.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Меня это волнует. Смотрите, мы поддерживаем территориальную целостность Украины, мы поддерживаем их способность управлять своим государством. Мы возражаем против чего-либо даже отдаленно готовящегося», — сказал он, когда его попросили прокомментировать слухи о новом государственном перевороте на Украине.

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Фразу о «поддержке территориальной целостности Украины», а также обеспокоенность и выраженную поддержку Киеву со стороны американского лидера в ответ на информацию о якобы готовящемся перевороте обсудили в украинских телеграм-каналах «Наглый», «Крокодил» и «Украина Сейчас». Многих возмутил тот факт, что США вмешиваются во внутренние дела Украины и других государств.

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«Дед (Джо Байден — М. Р.) прокомментировал возможный госпереворот. Волнует его, беспокоится он. А меня, например, волнует, когда США перестанут лезть со своей дермократией в бедные наивные государства, устраивать там цветные перевороты, а потом ещё и контролировать ресурсы тех лохов», — написал автор телеграм-канала «Наглый» журналист Максим Назаров.

Джо Байден и Владимир Зеленский President.gov.ua

«Никогда, пока США существуют. В этом вся суть США, и они на этом держатся. Пока будут находиться наивные, да и просто непроходимо тупые умы, считающие, что США могут желать добра кому-либо кроме самих себя, США будут вмешиваться и править», — ответила Лизанька.

«Везде, где есть интерес Штатов, идет война и уничтожение народа», — добавила Ника.

«Вот оно что, Михалыч. Протесты против Зеленского — это попытка госпереворота, а протесты в 2014-м — это революцiя гiдностi («революция достоинства» — М. Р.). Главное, не перепутать», — пишет Pampam.

«Не дают спокойно Гиднисть 2.0 (гиднисть — достоинство в переводе с украинского, в данном случае это отсылка к названию государственного переворота 2014 года — «революция достоинства» — М. Р.) провести…» — иронизирует Вячеслав.

«В Украине только святые майданы, а не перевороты… Байден не в теме», — с сарказмом добавил L. Maks.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Какой на*рен переворот? Мы — народ, захотели и сменили власть в любой момент, по своей воле, потому что у нас гиднисть есть!» — шутит DI, ссылаясь на то, что украинская пропаганда запрещает называть государственный переворот 2014 года таковым, а для этого был придуман термин «революция (гидности) достоинства».

«Фраза («мы поддерживаем территориальную целостность Украины» — М. Р.) из заезженной пластинки… Не надоело слушать???» — спросил Алексей В.

«Это универсальная фраза на любой вопрос, в котором звучит слово «Украина», такое себе вежливое «…[отстаньте] со своей Украиной», — считает Yuriy.

«Эту фразу нужно говорить, когда тебе задают непонятный вопрос и ты слышишь слово «Украина», — написал Носферату.

«Пусть в своей стране разбирается, а то в чужую лезет!» — не выдержал один из комментирующих.

«Мы поддерживаем нашу способность управлять их государством», — перефразировал Байдена Yegor.

«Так я не поняла, старик поддерживает очередную революцию или он против?» — смеется Soley.

«Какая откровенность о том, кто на самом деле управляет страной!» — пишет Ксюш.

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