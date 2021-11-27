Москва, , 16:05 — REGNUM В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 20 авиарейсов. Об этом в субботу, 27 ноября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Самолет в небе (сс) albert22278

Так, по состоянию на 16:02 мск в аэропорту «Домодедово» задержано три рейса; в аэропорту «Внуково» задержано восемь авиарейсов, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано три рейса, еще восемь отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 26 ноября Гидрометцентр России сообщил, что облачная погода с дождём, мокрым снегом и гололедицей ожидается в Москве в выходные дни.