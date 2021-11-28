Москва, , 04:00 — REGNUM На восстановление системы здравоохранения потребуется сотни миллиардов рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Олег Нилов (СРЗП), комментируя письмо врачей антиваксерам.

Олег Нилов Duma.gov.ru

«Давайте в этом зале соберем не только этих одиннадцать замечательных руководителей, давайте соберем сотни людей из разных клиник, больниц, где, может быть, не все в порядке. Мы… про это говорили, когда бюджет принимали. Сотни миллиардов рублей требуется сегодня на разоптимизацию здравоохранения», — отметил Нилов.

Парламентарий возмущен тем, что письмо попало «не по адресу».

«По схеме я Толстого и Миронова не читал, но осуждаю. Что это такое, коллеги? Вы-то прекрасно знаете позицию наших товарищей. Да, их смешали с людьми, не буду комментировать, разными, а в результате вот это стравливание наших коллег между собой. Нашли время авторы этой идеи. Я не верю, что уважаемые врачи — авторы этой идеи. Им низкий поклон, и, конечно, с ними надо встречаться», — добавил парламентарий.

Врачи одиннадцати больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых ряд политиков и общественных деятелей, с предложением лично посетить «красные зоны» лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов, а также последствия, которые может вызывать это заболевание.

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