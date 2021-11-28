Москва, 28 ноября 2021, 04:00 — REGNUM На восстановление системы здравоохранения потребуется сотни миллиардов рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Олег Нилов (СРЗП), комментируя письмо врачей антиваксерам.

Олег Нилов
Олег Нилов
Duma.gov.ru

«Давайте в этом зале соберем не только этих одиннадцать замечательных руководителей, давайте соберем сотни людей из разных клиник, больниц, где, может быть, не все в порядке. Мы… про это говорили, когда бюджет принимали. Сотни миллиардов рублей требуется сегодня на разоптимизацию здравоохранения», — отметил Нилов.

Парламентарий возмущен тем, что письмо попало «не по адресу».

«По схеме я Толстого и Миронова не читал, но осуждаю. Что это такое, коллеги? Вы-то прекрасно знаете позицию наших товарищей. Да, их смешали с людьми, не буду комментировать, разными, а в результате вот это стравливание наших коллег между собой. Нашли время авторы этой идеи. Я не верю, что уважаемые врачи — авторы этой идеи. Им низкий поклон, и, конечно, с ними надо встречаться», — добавил парламентарий.

Врачи одиннадцати больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых ряд политиков и общественных деятелей, с предложением лично посетить «красные зоны» лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов, а также последствия, которые может вызывать это заболевание.

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