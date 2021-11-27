Ашхабад, 27 ноября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. 27 ноября в Туркмению с официальным визитом прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Anadolu Ajansı.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

По последним данным, турецкого лидера в международном аэропорту «Ашхабад» встречали вице-премьер Туркмении Чары Гылыджов, посол Турции в Ашхабаде Тоган Орал и другие.

Отмечается, что Эрдогана сопровождают министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли, министр торговли Мехмет Муш и другие.

Как передавало ИА REGNUM, 26 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Измире заявил, что на курс турецкой национальной валюты влияют иностранные факторы и агенты.