Сочи, Краснодарский край, 27 ноября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Российский фигурист Михаил Коляда занял второе место в одиночном мужском разряде на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Сочи. Об этом 27 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Palickap Михаил Коляда

По итогам исполнения короткой и произвольной программы Коляда смог набрать 264,64 балла (180,16 за произвольную) и стал вторым, что позволило ему стать участником финала Гран-при.

Победителем этапа Гран-при в Сочи стал грузинский спортсмен Морис Квителашвили, набравший в сумме 266,33 балла (170,96). Третье место у представителя Японии Кадзуки Томоно, показавшего результат 264,19 балла (168,38).

Отметим, по итогам исполнения короткой программы Михаил Коляда смог занять только четвертое место.