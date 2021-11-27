Ханты-Мансийск, 27 ноября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. В Югре стартовал итоговый этап первого всероссийского конкурса «Студент года. Медики» Российского союза молодёжи (РСМ). Конкурс для студентов-медиков направлен на выявление и поддержку лучших обучающихся по программам высшего медицинского образования, сообщает руководитель пресс-службы РСМ Роман Архипов.

Оперативный штаб ХМАО Финалисты «Студент года. Медики» в Югре

Конкурс «Студент года. Медики» проходит с 26 по 29 ноября в Ханты-Мансийске. Его участниками стали 100 студентов из 24 регионов России. Отмечается, что данный конкурс является специальным открытым треком российской национальной премии «Студент года» — совместного проекта РСМ и президентской платформы «Россия — страна возможностей», реализующегося в рамках Года науки и технологий.

«В Год науки и технологий национальная премия «Студент года» впервые включила в программу проведение медицинского трека. В отборе активнее всего проявили себя студенты Москвы, Чечни и Татарстана. Среди специальностей лидировали «лечебное дело», «стоматология» и «педиатрия». В финале конкурса ребята из разных регионов страны смогут обменяться опытом и заявить о своих достижениях», — заявил заместитель председателя правительства РФ, сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

Председатель РСМ, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий отметил, что сегодня специальности, так или иначе связанные с сохранением здоровья человека, выходят в лидеры. А премия «Студент года. Медики» — это отличная площадка для того, чтобы будущему медику получить ценный опыт и обратную связь от экспертов, протестировать свои навыки самопрезентации, коммуникации, работы в команде, креативности.

«Кроме того, это хороший повод в очередной раз напомнить, какую нагрузку сейчас испытывает отрасль и студенты в том числе. Будущие медики стали очень активными и крайне ценными участниками общественной жизни страны, всероссийских добровольческих проектов и акций. Рядом со старшими коллегами они работают в перегруженных больницах и поликлиниках, помогают нуждающимся в рамках акции #МыВместе. Волонтёры-медики создают комфортные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это только первый сезон медицинского трека в рамках национальной премии «Студент года», но я уже уверен в его успехе», — считает Павел Красноруцкий.

Победители конкурса «Студент года. Медики» будут объявлены 29 ноября 2021 года.