Рука, Финляндия, 27 ноября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Второе место в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира (КМ), который проходит в Руке (Финляндия), занял российский лыжник Алексей Червоткин. Об этом 27 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом победителем соревнований стал представитель Финляндии Ийво Нисканен, который преодолел дистанцию за 33 минуты 8,6 секунды.

Отставание Червоткина он победителя составило 8,3 секунды. Третьим финишировал еще один российский спортсмен — Александр Большунов, отставший от лидера на+14,1 секунды.

Отметим, этап мирового первенства в Финляндии завершится 28 ноября.