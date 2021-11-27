Екатеринбург, 27 ноября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Возле Екатеринбурга грузовик «МАЗ» врезался в автобус марки ПАЗ. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным ГИБДД, авария произошла на Берёзовском тракте. Водитель не обеспечил безопасной дистанции и столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту № 166. Три пассажира получили травмы.

Водитель грузовика только за последний раз привлекался к ответственности за нарушение Правил дорожного движения 19 раз. Впрочем, в момент аварии он был трезв.