Зоя Емельянова, 27 ноября 2021, 20:26 — REGNUM В Воронеже развернулся новый скандал вокруг магазина разливного пива — представители магазина одной из сетей разместили рекламную вывеску на фасаде здания прямо над памятной табличкой, посвящённой известному советскому военачальнику адмиралу Серафиму Чурсину в здании на улице, названной в память о герое.
Чуть позже на ситуацию отреагировали в мэрии.
Баннер, действительно, оперативно сняли. Правда, осталось непонятным, почему руководством магазина «информационная табличка» была проигнорирована при размещении рекламного баннера. Интересно, что данная ситуация практически до деталей повторяет скандал шестилетней давности — в 2015 году, в конце апреля другой магазин завесил рекламным баннером известной пивной сети мемориальную доску Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны Федору Брысеву на фасаде жилого дома. Представители самой сети тогда заявили, что не имеют отношения к этому магазину.
Об этом: Воронежская прокуратура ищет, кто завесил рекламой пива мемориальную доску
Новый скандал вызвал широкий резонанс — пользователи соцсетей возмущены отношением торговцев пивом к памяти о герое войны.
«Сейчас чтут в основном тех, у кого много бабла. И рекламу вешают ради бабла, неважно им какие там памятные доски…» — прокомментировал Dmitri V.
«К сожалению, не всегда был мир на земле, как сейчас. И то, что мы сейчас можем выражать благодарность деньгами и разговаривать об уровне жизни — заслуга тех, о ком написано на памятных досках», — добавил тот же пользователь.
«Совсем уже со своей рекламой охамели», — написала Мария Д.
«Сейчас везде эти разливухи, небось за углом магазин, а вывеску прилепили, где лучше её видно», — предположила Наталья Л.
«Те, кто не связаны с этими разливухами, и не посещают данные заведения, их просто не замечают, что они есть», — уверен Сергей С.
Пользователи предлагают пойти и «просто сорвать» баннер, другие отмечают, что сделать это не так просто. Также участники обсуждения пожаловались, что в жилых массивах Воронежа количество «пивнух» зашкаливает.
«У нас в Озерках пока есть один магазин с продуктами и мелкие лавочки, но зато пивнушек уже пять! Хоть залейся пивом», — написала Алёна С.
«Вопиющие безобразие, оскорбление и кощунство. Свиньи совсем совесть потеряли», — написала Margaret K.
«Это вопрос уже прокуратуры, вызванный вопиющим нарушением со стороны управы района (управа района даёт разрешение на монтаж рекламных конструкций. По нормам ни одна не может быть смонтирована без их разрешения). И да вопрос решается обращением в прокуратуру и только. Милиция будет беспомощна, скорее всего, но в норме это решить должен местный участковый за 30 минут, просто зайдя и сделав предупреждение. Но вероятность, что не сработает 90%. Поэтому прокуратура!» — написал один из пользователей.
«Ни одним комментарием не вспомнили людей, участников войны, чьей памяти эта доска…» — сетует Сергей Р.