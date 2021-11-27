27 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Анатолий Кошкин, , 16:24 — REGNUM Информационные агентства мира, в том числе ИА REGNUM, сообщили о подтверждении новым премьер-министром Японии Фумио Кисидой возможности «нанесения превентивных ударов по базам противника». Чем наносить и по базам каких стран, не уточняется. Хотя быстрое оснащение японских вооруженных сил, включая сухопутные войска, военно-морской флот, авиацию, а также создаваемые кибернетические и космические системы наступательными ударными видами оружия уже позволяют Японии нападать первыми.

Японский самурай Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступая перед военными на базе сухопутных «сил самообороны», глава правительства объявил, что Токио будет рассматривать все варианты, необходимые для укрепления своих оборонных способностей. По сути, названы и приоритетные цели превентивных ударов — вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики и Китайской Народной Республики. Ибо именно об этих государствах говорил Кисида в выступлении перед японскими солдатами и офицерами. Как сообщается, он «затронул тему КНДР, подчеркнув, что нельзя упускать из вида продолжающееся развитие ракетных технологий Пхеньяна, включая появление у него сверхзвукового оружия. Также японский премьер отметил, что Китай проводит усиление своего военного потенциала без должной прозрачности».

Фумио Кисида Kantei.go.jp

Говорить о России в связи с возможностью превентивных ударов по «военным базам противников» Кисида пока благоразумно воздержался. Но за него это делают скрывающиеся под никами японцы, которые размещение на российских Курильских островах сугубо оборонительных зенитно-ракетных систем С-300 представляют как прямую «угрозу», чреватую-де для начала «захватом Хоккайдо», а затем и всей Страны восходящего солнца. А потому, по существу, вслед за Кисидой зовут самим начать войну с Россией. На сайте крупнейшей по тиражу проправительственной газеты «Иомиури симбун» без какой-либо реакции издателей и МИД Японии «висят» вот такие призывы: «Чтобы вернуть территории, необходимо построить на Хоккайдо множество баз, как на Окинаве, и начать войну против России», «Японским войскам необходимо построить военные базы на Сэнкаку и проводить военные учения рядом с Сахалином!».

Японский вертолётоносец U.S. Navy

Кстати, полагаю, МИД РФ следовало бы обратить серьезное внимание японских властей на подобную весьма опасную пропаганду войны с Россией, которая в последнее время усилилась. Ее можно встретить в виде «откликов и комментариев» во многих японских СМИ. И никакие ссылки на «свободу слова и печати» здесь приниматься не должны, ибо речь идет о пропаганде войны, которую пока еще запрещает Конституция Японии.

Ну, а что касается «превентивных ударов», то японским политикам и стратегам не лишним было бы напомнить, что у нас в стране, включая руководство, тоже есть сторонники в драке «бить первыми»…