Пекин, 27 ноября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Китайская компания Xiaomi построит в Пекине завод по производству электромобилей, способный выпускать по 300 тысяч авто в год. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на агентство экономического развития муниципального правительства Пекина Beijing E-Town.

MyDrivers Рендерное изображение Xiaomi M1

Строительство завода будет проходить в два этапа. Также в Пекине разместится штаб-квартира автомобильного подразделения Xiaomi и офисы продаж.

Планируется, что массовое производство на новом заводе будет запущено в 2024 году. При максимальной загрузке предприятие сможет выпускать до 300 тысяч электромобилей в год.

В марте 2021 года в Xiaomi представили планы по развитию нового подразделения по производству электромобилей. Компания планирует инвестировать в это подразделение $10 млрд в течение 10 лет.