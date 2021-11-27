Челябинск, 27 ноября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. В Челябинске задержаны грабители, напавшие на салон сотовой связи. Об этом сообщает региональный главку МВД.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Грабители

По данным полиции, неоднократно судимые граждане 2002 и 1997 года рождения ограбили салон на улице Горького. Они разбили витрины и вынесли 15 телефонов на сумму не меньше 300 тыс. рублей.

Полицейские задержали их при попытке продать украденное в одном из ломбардов по паспорту своего знакомого. Всё похищенное удалось изъять. Пойманным грозит до семи лет колонии.