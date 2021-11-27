27 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Турецкая лира, потерявшая 30% своей стоимости с начала сентября, в прошлый вторник пережила свой «черный вторник». В ответ на это в социальных сетях набирает обороты бурная реакция в отношении власти. После того как доллар превысил 13 лир и достиг отметки в 13,46 лиры, хэштег #Hükümetİstifa (правительство в отставку) переместился на первую строку по популярности повестки дня в Twitter.

Ариф Асалыоглу, , 16:25 — REGNUM Рост обменных курсов валют стал практически неконтролируемым после заявлений президента, лидера ПСР Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанных им в течение нескольких дней подряд. Курс доллара побил отметку выше 13 лир. Курс Евро к турецкой лире приблизился к отметке в 16 лир. После неконтролируемого роста обменных курсов Али Бабаджан, бывший министр экономики, который в течение многих лет возглавлял экономику при правительстве ПСР, обратился к Эрдогану. Председатель Партии демократии и прогресса (DEVA) Али Бабаджан опубликовал в своем аккаунте в Twitter следующее обращение: «Уважаемый Эрдоган, остановитесь, хватит уже. Доллар превысил отметку в 13 лир. Хлеб стоит почти 4 лиры. Люди не могут себе позволить купить даже обычный хлеб. Мы падаем на дно. Остановитесь уже».

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Турецкая лира, потерявшая 30% своей стоимости с начала сентября, в прошлый вторник пережила свой «черный вторник». В ответ на это в социальных сетях набирает обороты бурная реакция в отношении власти. После того как доллар превысил 13 лир и достиг отметки в 13,46 лиры, хэштег #Hükümetİstifa (правительство в отставку) переместился на первую строку по популярности повестки дня в Twitter.

Али Бабаджан Weforum.org

Председатель Партии демократии и прогресса (DEVA) Али Бабаджан опубликовал следующий комментарий:

@alibabacan: Уважаемый Эрдоган, остановитесь, хватит уже. Доллар превысил отметку в 13 лир. Хлеб стоит почти 4 лиры. Люди не могут себе позволить купить даже обычный хлеб. Мы падаем на дно. Остановитесь уже.

Председатель парламентской группы от Республиканской народной партии (РНП) Энгин Озкоч написал о необходимости проведения выборов:

@enginozkoc: Доллар стоит уже 13 лир. Немедленно нужно провести выборы… Необходимо срочно провести выборы.

Бывший копирайтер президента Реджепа Тайипа Эрдогана и бывший депутат от ПСР Айдын Унал сделал интересные заявления о повышении доллара выше отметки в 13 турецких лир и происходящем валютном кризисе:

@_aydinunal: Мы находимся на грани КАТАСТРОФЫ! Мое скромное предложение заключается в том, чтобы немедленно принять следующие меры: 1. Следует немедленно отстранить внешних участников, таких как советники, советы и пр. и передать все полномочия, инициативу и ответственность (обратно) министру экономики. Только министр должен свободно делать заявления относительно экономики.

2. Следует немедленно сменить председателя Центрального банка. Председателем Центрального банка следует назначить человека, который в случае необходимости сможет возражать, смелого, стойкого и защищающего свою независимость при любых обстоятельствах.

3. Заявления президента относительно экономики должны быть тщательно подготовлены после проведения консультаций с министром и новым председателем Центрального банка, и необходимо обеспечить, чтобы он делал обнадеживающие заявления, далекие от таких понятий, как «война».

4. Опасность ситуации очевидна. Ответственность несет каждый, кто хранит молчание в такой период. Долг каждого, обладающего авторитетом, занимающего соответствующий пост и обладающего правом голоса, сказать, что что-то идет не так. Каждый должен взять на себя ответственность, чтобы призывать к правде и предупредить.

Студент университета Хасан Басри публикует следующий комментарий в поддержку этого сообщения:

@h_basrikhman77: Хватит уже! Хватит! #hukumetistifa (правительство в отставку), #genelgrev (всеобщая забастовка), #ErkenSecim (досрочные выборы).

Телеканал Noktatv в своем аккаунте в Twitter публикует следующую информацию:

@Noktatv24: ТЫСЯЧИ РАБОЧИХ ВЫШЛИ НА УЛИЦЫ ИЗМИРА С ЛОЗУНГАМИ: «МЫ НЕ МОЖЕМ ПРОКОРМИТЬ СЕБЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО В ОТСТАВКУ!» Тысячи рабочих в Измире, входящих в Конфедерацию революционных рабочих союзов Турции, выразили свой протест правительству ПСР на основании того, что они не могут заработать на пропитание. Прошедшие до площади Республики рабочие, выкрикивали лозунги: «Правительство в отставку». #hukumetistifa (правительство в отставку)

Телеканал CAN TV также опубликовал следующую информацию:

@cantv_tv: В центре Анкары в районе Чанкайя люди вышли на улицы, скандируя: «ПСР в отставку/ правительство в отставку». Наряды полиции пытаются их остановить.

Пользователь с ником Robîn Ruhspî публикует следующий комментарий:

@ruhspi: Акции протеста в Анкаре уже перекинулись на Стамбул. Мы продолжим сообщать о развитии событий. #hukumetistifa (правительство в отставку) #ERDOĞANİSTİFA (ЭРДОГАНА В ОТСТАВКУ)

Журналист и телепродюсер Саид Сефа следующим образом комментирует протесты людей на улицах:

@sefa_said: Ветер страха, который правительство настойчиво и упорно пыталось создать и в какое-то время преуспело в этом, меняет свое направление. Страх распространялся из Дворца на людей, теперь он исходит от людей в сторону Дворца. Тот факт, что от ПСР отворачиваются ее собственные избиратели, усиливает их опасения.