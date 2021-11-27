Кемерово, , 15:21 — REGNUM Поиск возможных мест нахождения людей и работы по разведке горных выработок на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, на которой ранее произошла авария, будут вестись в круглосуточном режиме. Об этом 27 ноября рассказал журналистам генеральный директор ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» МЧС России Николай Медведев.

Поисково-спасательная операция на шахте «Листвяжная» Ako.ru

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По словам Медведева, в 14:20 (10:20 мск) в шахту были направлены три отделения, два в резерв и еще одно в разведку, и на данный момент пройдено 1950 метров горных выработок.

«В ходе разведки также будет произведен поиск и обнаружение возможных мест нахождения пострадавших», — сказал он.

Также Медведев указал, что по итогам разведки составят оперативный план по поиску и выдаче пострадавших в случае, «если позволит газовая атмосфера».

«В случае обнаружения взрывоопасных атмосфер отделения будут возвращаться на подземную базу, и дальше разрабатываться маршруты, чтобы продолжать разведку. Работы будут вестись круглосуточно», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что горноспасателя Александра Заковряшина, который выжил после суток пребывания в аварийной шахте «Листвяжная», перевели в Кузбасскую больницу медицинской помощи им. М.А. Подгобунского.