Минск, , 15:06 — REGNUM Телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым провел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Ильхам Алиев и Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что Алиев проинформировал белорусского лидера об итогах состоявшейся накануне своей трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Армения, Азербайджан и Россия должны поддерживать и развивать добрососедские отношения друг с другом.