Кызыл, , 15:05 — REGNUM В Туве открытие зимнего спортивного сезона традиционно состоится на лыжной станции «Тайга». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, 4 декабря здесь стартует первые в сезоне лыжные гонки.

На лыжах

В соревнованиях могут принять участие спортсмены-профессионалы и любители, предварительно подавшие заявку в Федерации лыжных гонок. При этом они должны иметь при себе сертификаты о прививке COVID-19 или наличии антител, либо отрицательный результат ПЦР-теста.

«Соревнования будут проходить по 12 возрастным категориям среди участников от 11 до 50 лет, которые пробегут от 2 до 5 километров. Начало соревнований в 10.30 часов», — отметили в ведомстве.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санврач республики Людмила Салчак отметила положительные тенденции по заболеваемости COVID-19, предложив разрешить заведениям общепита работать при условии заполнения не более чем на 50% от общей вместимости.

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