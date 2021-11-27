Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM В воскресенье, 28 ноября, в Петербурге осложнятся погодные условия и обстановка на дорогах. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», пройдет умеренный снег, начнется метель, порывы ветра будут достигать 15 м/с. Об этом предупредило 27 ноября ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Метель в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным синоптиков, 28 ноября в Петербурге будет облачная погода. Ночью пройдет небольшой, днем умеренный снег. Ночью и утром местами метель. Ветер северо-восточный ночью и утром умеренный, местами порывы до сильного, днем умеренный. Температура воздуха в течение суток −2…−4 градуса.

В соседней Ленинградской области в большинстве районов снег, на западе региона местами небольшой, на востоке местами сильный. Ночью и утром в отдельных районах метель. Ветер северо-восточный умеренный, ночью и утром местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью −2…−7 градусов, на севере местами до — 10 градусов, днем −1…−6 градусов.